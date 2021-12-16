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Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном торнадо доме

Видео

Смертельный торнадо обрушился на американский штат Кентукки. Ураган разрушил сотни домов. В Сеть попало видео, как один из потерпевших исполняет трагическую мелодию на рояле в руинах собственного жилья.

Разрушительный торнадо обрушился на Кентукки в ночь на 11 декабря, эксперты называют этот ураган самым мощным за всю историю штата. В результате трагедии погибли 80 человек, около сотни числятся пропавшими без вести. Сотни построек оказалась разрушены.

Когда погода улучшилась, местные жители вернулись к своим домам, чтобы оценить убытки. Уитни Браун и ее брата Джордана ждало грустное зрелище — их дом превратился в руины, посреди которых стоял оцарапанный рояль. Мужчина сел за музыкальный инструмент и исполнил произведение «Something About That Name» Билла и Глории Гейтер. Девушка сняла концерт-реквием на видео и выложила его в Сеть. Ролик быстро стал вирусным, а многие пользователи Интернета называют его самым печальным видео на свете.

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Все новости / Видео / Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном торнадо доме
сша ураган
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