Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном торнадо доме

Смертельный торнадо обрушился на американский штат Кентукки. Ураган разрушил сотни домов. В Сеть попало видео, как один из потерпевших исполняет трагическую мелодию на рояле в руинах собственного жилья.

Разрушительный торнадо обрушился на Кентукки в ночь на 11 декабря, эксперты называют этот ураган самым мощным за всю историю штата. В результате трагедии погибли 80 человек, около сотни числятся пропавшими без вести. Сотни построек оказалась разрушены.

Когда погода улучшилась, местные жители вернулись к своим домам, чтобы оценить убытки. Уитни Браун и ее брата Джордана ждало грустное зрелище — их дом превратился в руины, посреди которых стоял оцарапанный рояль. Мужчина сел за музыкальный инструмент и исполнил произведение «Something About That Name» Билла и Глории Гейтер. Девушка сняла концерт-реквием на видео и выложила его в Сеть. Ролик быстро стал вирусным, а многие пользователи Интернета называют его самым печальным видео на свете.