Жителей Западной Сибири ожидают аномальные морозы в выходные дни

Москва, 16 декабря. Показатели температуры воздуха на севере Западной и Средней Сибири будут ниже нормы на 16 градусов в грядущие выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальные температуры также прогнозируются в регионах европейской части страны, в Красноярском крае и на Урале. При этом Вильфанд подчеркнул, что в южных регионах России будет тепло.

«Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тыва, Бурятия — тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов», — заявил он в беседе с ТАСС.

В начале следующей недели столбики термометров в Москве опустятся до отметки в −20 градусов, отметил Вильфанд. Погодные условия в российской столице сформируются под влиянием сильного циклона. При этом ожидать повышения температуры к среде, 22 декабря, не стоит, утверждает синоптик.