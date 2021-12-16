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Лукашенко призвал не допустить роста цен на фоне санкций против Белоруссии

Политика
Лукашенко призвал не допустить роста цен на фоне санкций против Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 16 декабря. Белоруссия должна обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен из-за санкций, заявил президент Александр Лукашенко.

Соответствующие задачи он поставил на совещании о противодействии санкционным мерам. По словам лидера республики, контрмеры Минска не нацелены на «мелочную месть», а нужны для того, чтобы использовать сложившиеся условия во благо страны.

«Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций: насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий», — высказался Лукашенко.

По его словам, санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, но уже по другим ценам. Именно с этим необходимо бороться, заключил президент.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС обсуждают новый пакет санкций против Белоруссии. По его словам, новый пакет ограничений рассматривается на случай эскалации ситуации на восточном фланге ЕС и НАТО.

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санкции белоруссия лукашенко
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