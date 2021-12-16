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Отпевание режиссера Сергея Соловьева проходит в Москве

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 11:26
Общество
Отпевание режиссера Сергея Соловьева проходит в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 16 декабря. Родные и коллеги пришли проститься с автором картины «Асса» Сергеем Соловьевым. Траурная церемония началась в храме Иоанна Богослова в Москве.

Знаменитый режиссер ушел из жизни 13 декабря в возрасте 77 лет. Родственники драматурга решили отказаться от гражданской панихиды. Они пришли почтить память Соловьева на отпевании, которое проходит в московской церкви Иоанна Богослова. К храму съезжаются скорбящие, полиция охраняет территорию.

После церемонии Соловьев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Родные выбрали для режиссера место рядом с покойными родителями и трагически умершим сыном. Ушедший из жизни кинодеятель снял такие фильмы, как «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи», «Спасатель», «Чужая Белая и Рябой» и «Асса».

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Все новости / Общество / Отпевание режиссера Сергея Соловьева проходит в Москве
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