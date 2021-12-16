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Совет директоров «Ленты» одобрил покупку сервиса по доставке продуктов «Утконос»

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 11:35
Экономика
Совет директоров «Ленты» одобрил покупку сервиса по доставке продуктов «Утконос»
wikipedia.org  /  Brateevsky

Москва, 16 декабря. Сеть гипермаркетов «Лента» покупает сервис доставки продуктов на дом «Утконос», сообщает РБК со ссылкой на представителей российского ретейлера.

Сумма сделки оценивается приблизительно в 20 миллиардов рублей. Она призвана помочь «Ленте» нарастить присутствие в сфере онлайн-торговли, увеличить количество лояльных клиентам и «приобрести уникальные компетенции».

Совладельцем обоих бизнесов является миллиардер Алексей Мордашов, но формально «Утконос» принадлежит ООО «Новый Импульс-50». Теперь «Лента» выкупит 100% его акций у «Севергрупп». Сделка, уже одобренная советом директоров, будет финансироваться через дополнительный выпуск акций МКПАО «Лента», которые разместят через закрытую подписку в пользу «Севергрупп».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что оборот интернет-торговли по итогам текущего года превысит показатели 2020-го на 40%.

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онлайн-торговля доставка утконос лента севергрупп
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