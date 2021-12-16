Совет директоров «Ленты» одобрил покупку сервиса по доставке продуктов «Утконос»

Москва, 16 декабря. Сеть гипермаркетов «Лента» покупает сервис доставки продуктов на дом «Утконос», сообщает РБК со ссылкой на представителей российского ретейлера.

Сумма сделки оценивается приблизительно в 20 миллиардов рублей. Она призвана помочь «Ленте» нарастить присутствие в сфере онлайн-торговли, увеличить количество лояльных клиентам и «приобрести уникальные компетенции».

Совладельцем обоих бизнесов является миллиардер Алексей Мордашов, но формально «Утконос» принадлежит ООО «Новый Импульс-50». Теперь «Лента» выкупит 100% его акций у «Севергрупп». Сделка, уже одобренная советом директоров, будет финансироваться через дополнительный выпуск акций МКПАО «Лента», которые разместят через закрытую подписку в пользу «Севергрупп».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что оборот интернет-торговли по итогам текущего года превысит показатели 2020-го на 40%.