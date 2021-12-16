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Шугалей о перевороте в Ливии: о подобном сценарии я говорил не раз

Весь мир
Шугалей о перевороте в Ливии: о подобном сценарии я говорил не раз
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ливия опять находится на грани катастрофы в результате вмешательства США. Так президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал последние события в Триполи.

В ночь на 16 декабря боевики захватили штаб-квартиру переходного Правительства национального единства (ПНЕ). По данным источников, группировки западного региона приведены в состояние боевой готовности. К окраинам столицы стягивают военную технику.

Лидер крупного бандформирования «Ас-Сумуд» Салах Бади заявил, что выборов в стране не будет, а группировки закроют все госучреждения. Одной из причин такого решения боевик назвал возвращение в Ливию американки Стефани Уильямс, которую восстановили на пост спецсоветника генсека ООН. 

По словам Шугалея, в настоящее время ситуация в ливийской столице полностью дестабилизирована.

«Вооруженные группировки Мисураты захватили штаб-квартиру ПНЕ, министерство обороны, почту и другие объекты. Их цель — не допустить проведения национальных выборов. Президентский совет просит защиты. Правительство уже поздно защищать. Эти органы полностью утратили контроль над ситуацией, которую сами же и создали», — написал он у себя в Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ назвал произошедшее повтором афганского сценария, где Вашингтон сначала вырастил группы боевиков, а потом в течение многих лет боролся с их последователями.

«Я о подобном сценарии уже говорил не раз. Социология — это наука, а не умение фантазировать», — добавил он.

Шугалей привел в пример Ирак, где действия Штатов привели к разрушению государства и появлению ИГ1 (запрещена в РФ). В Сирии, по его словам, произошла аналогичная ситуация.

«Теперь многострадальная Ливия. И тот же самый сценарий. Потворство боевикам, использование их в своих целях — а в результате хаос, смерть и разрушения», — подчеркнул социолог.

Он отметил, что ситуация в североафриканской державе развивалась в мирном русле, пока Стефани Уильямс не заняла пост спецпредставителя генсека ООН.

«Теперь Ливия опять на грани катастрофы. Стефани, может быть, сама того не желая, послужила детонатором. Это человек войны — и от этого факта уже никуда не деться. У ливийцев опять отняли шанс на решение давнего конфликта мирным путем. Теперь вернуться к выборам практически невозможно», — подытожил президент ФЗНЦ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия триполи шугалей
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