Совет или руководство к действию: как взрослому человеку реагировать на мнение родителей

Родители сильно влияют на формирование личности человека. Дети перенимают привычки, знания, повадки родителей. А во взрослом возрасте руководствуются установками, заложенными в детстве. Как реагировать на мнение родителей и почему даже взрослые люди подвержены влиянию родителей в беседе с ФАН объяснил психотерапевт, трансперсональный психолог Руслан Шереметьев.

По словам психолога, около 70% человеческих мыслей - это знания и установки, которые дали родители в возрасте от 0-7 лет.

«В период роста и развития нам продолжают вбивать в голову что «мама знает лучше». Агитация ведётся и в религии «почитай отца и мать своих», но это не значит, что к их мнению нужно прислушиваться до конца жизни», — подчеркнул Шереметьев.

С детства у людей есть определенные страхи. Свою роль в этом играют установки, что нужно быть хорошими и правильными. Поэтому не удивительно, что огромное количество людей зависят от мнения своих родителей. Как сказал психолог, по данным опроса, таких людей около 35%. Однако и те, кто принимает волю родителей или пытается сделать все наперекор, ещё больше зависимы от их мнения.

Из личного архива Руслана Шереметьева /

«Важно понять, насколько хорошо прислушиваться к мнению родителей во взрослом возрасте. Вы можете слушать что вам говорят, но делать следует то, что хотите вы. Так как вы являетесь взрослой целостной личностью. Когда человек прислушивается к мнению родителей и при этом не учитывает собственные потребности и желания, это означает лишь одно — не проведена сепарация с родителями. Человек так и не стал целостной личностью, а все еще привязан психологической пуповиной к своей матери. Получается, что он продолжает проживать ее жизнь, а не свою», — объяснил Шереметьев.

Как отметил специалист, для россиян особенно важно слышать авторитетное мнение, поскольку история народа полна переворотов и реформ. На протяжении долгого времени людям и социально, и религиозно внушают, что нужно кого-то слушать.

«За сотни лет в нас сформировалось убеждение, что наше собственное мнение ничего не значит, но если другой человек мне скажет, как что-то делать, то все будет правильно. Проблема в ценности и самооценки каждого человека. Около 90% Россиян не ценят себя, либо их самооценка носит характер ниже среднего, а это значит, что ровняться на себя они не могут и ищут любое плечо, которое сами сделают авторитетным», — заключил психолог.

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