Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 12:30
12:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 16 декабря, праздники, факты, люди
12:29
Политика
Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай
12:25
Политика
«При чем тут Зеленский?»: повлияет ли Украина на сертификацию «Северного потока — 2»
12:25
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Токио
12:24
Технологии
Microsoft обновила операционные системы Windows
12:22
Происшествия
В Адыгее полицейского заподозрили в служебном подлоге
12:22
Шоу-бизнес
Нюша показала фото с новорожденным сыном
12:21
Общество
Попова призвала соблюдать меры по COVID-19 для встречи Нового года без ограничений
12:19
Происшествия
Врачи не доехали на вызов из-за ДТП с машиной скорой помощи на северо-востоке Москвы
12:19
Происшествия
Неудаление запрещенного контента обернулось для Twitter новым многомиллионным штрафом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NI: «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет

Армия
NI: «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет
Федеральное агентство новостей

Пекин, 16 декабря. Российская армия сможет эффективно бороться с гиперзвуковыми ракетами и американскими самолетами-невидимками с помощью новой зенитной системы С-500 «Прометей».

Таким мнением поделился военный эксперт из США Марк Эпископос на страницах издания The National Interest (NI). Возможности российского «Прометея» впечатлили аналитика. В публикации говорится, что С-500 является системой противоракетной обороны следующего поколения. Она обладает улучшенными характеристики в сравнении с комплексом С-400 «Триумф», передает «ПолитРоссия».

NI: «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет
Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет, беспилотников и современных самолетов-невидимок. По имеющейся информации, С-500 будут защищать рубежи государства вместе с зенитными системами предыдущих поколений.

«Российская система противоракетной обороны нового поколения С-500 готова к войне», — уверен автор статьи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что «Прометеи» после двух лет испытаний начали поступать в ВС РФ. Минобороны планирует интегрировать в единый контур С-500 и комплексы «Панцирь-СМ». В военном ведомстве разрабатывают организационно-штатную структуру будущих частей ПВО.

Вернуться назад
Все новости / Армия / NI: «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет
сша минобороны рф с-500 крылатые ракеты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать