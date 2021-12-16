NI: «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет

Пекин, 16 декабря. Российская армия сможет эффективно бороться с гиперзвуковыми ракетами и американскими самолетами-невидимками с помощью новой зенитной системы С-500 «Прометей».

Таким мнением поделился военный эксперт из США Марк Эпископос на страницах издания The National Interest (NI). Возможности российского «Прометея» впечатлили аналитика. В публикации говорится, что С-500 является системой противоракетной обороны следующего поколения. Она обладает улучшенными характеристики в сравнении с комплексом С-400 «Триумф», передает «ПолитРоссия».

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что «Прометеи» станут надежным щитом России против западных гиперзвуковых ракет, беспилотников и современных самолетов-невидимок. По имеющейся информации, С-500 будут защищать рубежи государства вместе с зенитными системами предыдущих поколений.

«Российская система противоракетной обороны нового поколения С-500 готова к войне», — уверен автор статьи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что «Прометеи» после двух лет испытаний начали поступать в ВС РФ. Минобороны планирует интегрировать в единый контур С-500 и комплексы «Панцирь-СМ». В военном ведомстве разрабатывают организационно-штатную структуру будущих частей ПВО.