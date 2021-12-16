В Мордовии началась расчистка реки Куря

Саранск, 16 декабря. Глава Мордовии Артем Здунов прислушался к многочисленным просьбам жителей Ичалковского района расчистить речное русло.

В селе Лада Ичалковского района Мордовии началась расчистка русла реки Куря после того, как Здунов дал поручение региональному министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования оперативно решить эту проблему, сообщают «Известия Мордовии».

Актуальность работ объясняется тем, что захламленность реки привела к резкому снижению пропускной способности его русла, из-за чего многим жилым домам угрожает подтопление.

Ранее ФАН сообщал о решении властей Белгорода провести опрос жителей с целью определить, какие реки или пруды нуждаются в первоочередной очистке. По результатам опроса будут выбраны три водоема, благоустройством которых займутся в 2022 году.