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ZDF: Шольцу понадобилось больше часа, чтобы вспомнить о европейском единстве

Политика
ZDF: Шольцу понадобилось больше часа, чтобы вспомнить о европейском единстве
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 16 декабря. Выступивший в бундестаге новый канцлер Германии Олаф Шольц едва не забыл о важности европейского единства, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Журналисты отметили, что Шольц в ходе выступления поставил перед своей правительственной коалицией «Светофор» высокие цели. О Европе он заговорил лишь через 75 минут с момента старта выступления, тогда как его предшественница Ангела Меркель первым делом касалась этой темы. Шольц же уделил внимание борьбе с коронавирусом, модернизации во всех сферах и социальным вопросам.

Также телеканал отметил, что новый канцлер слишком долго «раскачивался», а его выступление заняло 84 минуты, тогда как Меркель укладывалась в час. В ходе речи он жестко высказался об антипрививочниках, сравнив их с экстремистами.

«Мы не будем мириться с тем, что ничтожное меньшинство неотесанных экстремистов пытаются навязать свою волю всему нашему обществу», — сказал новый канцлер ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному развитию отношений с Россией. По словам немецкого политика, отношения между сторонами должны развиваться в конструктивном ключе.

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Все новости / Политика / ZDF: Шольцу понадобилось больше часа, чтобы вспомнить о европейском единстве
германия европа шольц
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