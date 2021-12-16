Хакеры нашли способ воровать данные банковских карт друг у друга

Москва, 16 декабря. Жертвами интернет-мошенников теперь могут стать не только простые пользователи Сети, но и другие хакеры. Об этом сообщают аналитики платежной системы Visa.

Хакеры становятся все более изобретательными в поисках способов обмануть интернет-пользователей. Так, злоумышленники начали совершать атаки на платформы, которые уже были заражены другими мошенниками. Аналитики Visa поделились с РИА Новости примером из практики воровства хакеров друг у друга.

«В одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников», — отметили аналитики.

Эксперты Visa также обнаружили следы приложения Telegram в мошеннических схемах. Так, хакеры управляют атаками с помощью мессенджера, который открывает им доступ к данным с помощью подключенных устройств.

Хакеры также стали использовать QR-коды в новых методах воровства. Мошенники отправляют пользователям зашифрованные ссылки,с помощью которых получают персональные данные от мобильных банков жертв.