Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период»

Москва, 16 декабря. Актриса Агата Муцениеце рассказала о баснословных гонорарах участников шоу «Ледниковый период», которые только учатся кататься на коньках.

Кинодива подчеркнула, что непрофессиональные участники проекта получают деньги только за выход на площадку. Тренировки, которые ежедневно длятся по шесть часов в день, не оплачиваются.

По словам звезды, непрофессиональные участники получают за каждое выступление около 100-200 тысяч рублей. Гонорар выплачивается с учетом продемонстрированного уровня катания и времени пребывания на проекте. Чем дольше участник задерживается на шоу, тем больше его вознаграждение.

«Чем лучше катаешься, тем дольше в шоу. Конечно, мы катаемся за деньги. Вы издеваетесь? Платят только за выход на лед, а все шестичасовые тренировки — это просто так», — констатировала Муцениеце в «Драйв-шоу» на «Авторадио».

В новом сезоне Муцениеце выступает в паре с серебряным призером Олимпийских игр 2018 года Александром Энбертом. Знаменитость призналась, что выступление в ледовом шоу дается ей непросто, однако она не намерена сдаваться.