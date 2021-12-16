NetEasе: Россия преподала жесткий урок НАТО с помощью атомных подлодок «Борей»

Пекин, 16 декабря. Российские атомные подлодки «Борей» заставили поволноваться военнослужащих НАТО в Северной Атлантике.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что недавно НАТО упустила из виду несколько подводных лодок ВМФ РФ. Субмарины вышли в открытый океан с военной базы, но очень скоро «бесследно исчезли». Западные военные попытались обнаружить их, но потерпели фиаско, передает «ПолитРоссия».

«Российские "Бореи" скрываются глубоко в Атлантике, пугая страны НАТО и вызывая бессонные ночи у западных военных», — рассказали китайские журналисты.

Федеральное агентство новостей /

Авторы статьи пишут, что неожиданный ответ России на дерзкие выходки НАТО в Черном море обернулся для Запада кошмаром. Опасность заключалась в том, что в любой момент «Бореи» могли всплыть в самом неожиданном месте.

«Маневры кораблей ВМФ РФ стали ответом на серию военных провокаций НАТО у российских границ», — считают обозреватели издания.

На Западе поднялась шумиха из-за этого инцидента. СМИ стали приписывать России некую «агрессию». В Китае назвали эти выпады беспочвенными, потому что Москва ни на кого нападать не собиралась. С помощью маневра «Бореев» она лишь преподала Североатлантическому альянсу жесткий урок за провокации у своих границ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в боевой состав ВМФ РФ принята дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Магадан». По словам экспертов, она станет серьезной угрозой для кораблей ВМС США.