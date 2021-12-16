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Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны

Политика
Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 декабря. Глава российского государства Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости страны с помощью телеграммы. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте пресс-службы Кремля.

По данным Кремля, российский президент отметил, что отношения между Москвой и Нур-Султаном активно развиваются. Также Путин выразил уверенность в усилении двусторонних связей и безопасности на континенте, рассказали в пресс-службе.

«Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразес, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН», — подчеркнул в своей поздравительной телеграмме глава Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оказался в топ-10 самых почитаемых мужчин мира за 2021 год. Такое заявление сделали в опросе, проведенном компанией YouGov.

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Казахстан путин поздравление
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