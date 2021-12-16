RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке

Москва, 16 декабря. RT запустил новый новостной телеканал на немецком языке. RT DE будет транслировать в прямом эфире документальные фильмы, ток-шоу и новости.

Студии канала расположены в Москве и Берлине. Вещание RT DE распространится на европейские страны с большой немецкоязычной аудиторией. В частности, телеканал будет работать в Германии, Австрии и Швейцарии, пишет RT.

«Это большой праздник для нас, для всех ребят, которые работали над этим», — подчеркнула главный редактор RT Маргарита Симоньян.

RT DE работал в социальных сетях с 2014 года. Высокие показатели свидетельствовали об интересе немецкой публики, отметила Симоньян. Она добавила, что сотрудники нового телеканала сделают все, чтобы не разочаровать зрителей.

Маргарита Симоньян и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее провели телефонный разговор на фоне резонансного случая с дракой между кавказцами и жителем Москвы. Об этом Кадыров написал на своем канале в Telegram.