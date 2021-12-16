Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 10:56
10:55
Технологии
Хакеры нашли способ воровать данные банковских карт друг у друга
10:54
Общество
Мэр Симферополя сравнил развитие города в украинский и российский периоды
10:54
Происшествия
ФАН публикует видео последствий столкновения самолета с машиной в Шереметьево
10:53
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период»
10:52
Происшествия
Один человек погиб при столкновении легковушки со снегоуборочным трактором на Алтае
10:47
Армия
NetEasе: Россия преподала жесткий урок НАТО с помощью атомных подлодок «Борей»
10:46
Политика
Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны
10:45
Общество
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
10:42
Происшествия
Самолет зацепил крылом поливочную машину в аэропорту Шереметьево
10:38
Спорт
Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке

Общество
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 16 декабря. RT запустил новый новостной телеканал на немецком языке. RT DE будет транслировать в прямом эфире документальные фильмы, ток-шоу и новости.

Студии канала расположены в Москве и Берлине. Вещание RT DE распространится на европейские страны с большой немецкоязычной аудиторией. В частности, телеканал будет работать в Германии, Австрии и Швейцарии, пишет RT.

«Это большой праздник для нас, для всех ребят, которые работали над этим», — подчеркнула главный редактор RT Маргарита Симоньян.

RT DE работал в социальных сетях с 2014 года. Высокие показатели свидетельствовали об интересе немецкой публики, отметила Симоньян. Она добавила, что сотрудники нового телеканала сделают все, чтобы не разочаровать зрителей.

Маргарита Симоньян и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее провели телефонный разговор на фоне резонансного случая с дракой между кавказцами и жителем Москвы. Об этом Кадыров написал на своем канале в Telegram.

Вернуться назад
Все новости / Общество / RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
симоньян телеканал RT DE
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать