Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 10:56
10:55
Технологии
Хакеры нашли способ воровать данные банковских карт друг у друга
10:54
Общество
Мэр Симферополя сравнил развитие города в украинский и российский периоды
10:54
Происшествия
ФАН публикует видео последствий столкновения самолета с машиной в Шереметьево
10:53
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период»
10:52
Происшествия
Один человек погиб при столкновении легковушки со снегоуборочным трактором на Алтае
10:47
Армия
NetEasе: Россия преподала жесткий урок НАТО с помощью атомных подлодок «Борей»
10:46
Политика
Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны
10:45
Общество
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
10:42
Происшествия
Самолет зацепил крылом поливочную машину в аэропорту Шереметьево
10:38
Спорт
Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Евросоюз намерен обсудить ситуацию вокруг Украины на саммите 16 декабря

Политика
Евросоюз намерен обсудить ситуацию вокруг Украины на саммите 16 декабря
pixabay.com  /  PD

Брюссель, 16 декабря. Евросоюз выработал «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины к саммиту 16 декабря. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Политик подвел итоги саммита ЕС и «Восточного партнерства». По словам Мишеля, в Евросоюзе уже есть действующие антироссийские меры. Объединение готово принять дополнительные меры при ухудшении ситуации, подчеркнул он.

«ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите в четверг», — сказал глава Евросовета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила готовность «расширять существующие санкции против России» в случае необходимости.

Киев и западные страны в последнее время обеспокоены якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее признался, что роль Киева в урегулировании ситуации на юго-востоке страны является незначительной. По словам президента, «нормандский формат» работал бы эффективнее, если бы все зависело только от государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз намерен обсудить ситуацию вокруг Украины на саммите 16 декабря
украина евросоюз саммит
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать