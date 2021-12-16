Евросоюз намерен обсудить ситуацию вокруг Украины на саммите 16 декабря

Брюссель, 16 декабря. Евросоюз выработал «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины к саммиту 16 декабря. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Политик подвел итоги саммита ЕС и «Восточного партнерства». По словам Мишеля, в Евросоюзе уже есть действующие антироссийские меры. Объединение готово принять дополнительные меры при ухудшении ситуации, подчеркнул он.

«ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите в четверг», — сказал глава Евросовета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила готовность «расширять существующие санкции против России» в случае необходимости.

Киев и западные страны в последнее время обеспокоены якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее признался, что роль Киева в урегулировании ситуации на юго-востоке страны является незначительной. По словам президента, «нормандский формат» работал бы эффективнее, если бы все зависело только от государства.