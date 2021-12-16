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Эксперт по этикету Холгова дала советы по идеальной сервировке новогоднего стола

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 10:35
Общество
Эксперт по этикету Холгова дала советы по идеальной сервировке новогоднего стола
pixabay.com  /  PD

Москва, 16 декабря. Кипенно-белая скатерть и приборы из столового серебра украсят новогодний стол по лучшим классическим канонам, рассказала специалист по этикету Альбина Холгова.

Эксперт отметила, что всего несколько правил помогут украсить новогодний стол, как в Букингемском дворце, королевских и президентских семьях. К белой скатерти и серебру можно добавить фарфоровые предметы декора, рассказала она.

«Важный нюанс по приборам: например, если мы подаем холодные, горячие закуски, салат и основное горячее блюдо, то у нас должно быть четыре комплекта приборов, то есть по числу блюд», — добавила Холгова в беседе РИА Новости.

Также на праздничном столе обязательно должны стоять живые цветы. Шапка растений должна располагаться либо выше глаз людей, либо ниже, подчеркнула специалист по этикету.

Эксперт Алевтина Рогова призвала не заправлять тканевые салфетки за воротник — их нужно сложить в два раза и разместить на коленях. А во время самого застолья руки должны лежать на коленях или подлокотниках.

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этикет новогодний стол сервировка
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