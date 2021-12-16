Публицист Альгис Микульскис объяснил, чем грозит отключение России от SWIFT

Запад изыскивает способы «приструнить» Россию уже давно. Сколько санкций было введено против Москвы еще со времен Советского Союза, сейчас, наверное, не вспомнят даже те, кто их непосредственно вводил. Вот и на протяжении нескольких последних недель все чаще звучат угрозы новых ограничений. В качестве одного из них фигурирует, в частности, отключение российских финансовых структур от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассказывает, опасна ли эта мера для экономики и есть ли у Москвы возможности парировать ее.

К мифическому «российскому вторжению» на Украину все готовятся по-разному: в Киеве тестируют системы оповещения и готовят бомбоубежища, в сообществе западных СМИ нагнетают нервозность, продолжая пускать «информационные пузыри», ну а в Вашингтоне и Брюсселе — привычно «мастерят» очередной пакет санкций. По словам самих «мастеров» — беспрецедентный. Телеканал CNN, ссылаясь на источники во властных кругах США, отмечает, что новый набор рестрикций включает в себя действия против членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Вот этот-то «ядерный вариант» и хочется рассмотреть поподробнее.

Для начала — о самом предмете разговора. Что из себя представляет этот пресловутый SWIFT, отключение от которого, по мнению США, гарантированно обрушит Россию в экономическую пропасть?

Если объяснять простым языком, SWIFT — это специальный финансовый интернет, вернее, мессенджер, используемый для защищенного обмена данными между банками, биржами и прочими учреждениями, работающими с деньгами или ценными бумагами.

Годом появления системы считается 1973-й, однако первое сообщение о денежной транзакции было отправлено с ее помощью только в 1977-м. К сегодняшнему дню SWIFT используется почти в 11 000 организаций, представляющих практически все страны мира. Ежедневно через эту сеть проходят миллионы платежных поручений на поистине астрономические суммы.

Так какую же опасность представляет для России «выключение» ее из данной глобальной электронной структуры? Негативных последствий ожидается немало — тут и серьезное торможение международных расчетов, и рост цен на импорт, и девальвация рубля, и распродажа инвесторами российских ценных бумаг. А на бытовом уровне — в первую очередь, опять-таки, повышение цен на импортные товары и вероятные сбои в работе карт основных международных платежных систем — Visa и Mastercard.

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И тем не менее есть несколько нюансов, которые делают все эти сценарии маловероятными.

Дело в том, что SWIFT, представляя из себя, по сути, частный кооператив, находится в юрисдикции Бельгии и ЕС. То есть фактически не обязан идти на поводу у американских «хотелок». Белый дом, конечно, может оказать на него давление, но и владельцы системы — не «мальчики для битья», а вполне серьезные финансовые воротилы, которые вряд ли быстро согласятся терять такого клиента, как Россия, входящего в тoп-5 пользователей этой сети. Прецеденты имеются: в 2014 году, после крымского референдума о возвращении полуострова в Россию, SWIFT уже выступал с заявлением, в котором отмел все попытки давления, подчеркнув при этом, что он лишь предоставляет каналы связи и не собирается быть инструментом санкций против кого бы то ни было.

Далее, ЦБ РФ еще в 2015 году создал собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС). В настоящий момент к ней подключены 402 российских банка и она открыта для иностранных участников. Да, таковых пока немного, и российская система уступает SWIFT в технологическом отношении, но и она способна смягчить последствия гипотетической «ядерной» санкции.

Ну и, пожалуй, главное: в условиях, когда Россия является, пожалуй, крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Европу, подобные действия против нее мгновенно обернутся «палкой о двух концах». Потому что, если наши поставщики начнут испытывать проблемы с прибылью, то европейские потребители — с теплом и электричеством. А зеленая энергетика — штука, может быть, и хорошая, но иногда не спасающая от природных катаклизмов.

Перекликается с предыдущим абзацем и мнение заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова, которое он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС еще в начале декабря.

«Что касается отключения от SWIFT, это вообще абсолютно из области фантастики. Есть мировая экономика, мировая платежная финансовая система, она подобного не выдержит, потому что Россия — огромная страна, большой партнер многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ. А как иначе рассчитываться? Либо наличкой, либо через банки. Это все из области фантастики», — заключил сенатор.

Таким образом, все эти угрозы, исходящие из уст американских политиков и связанные с изоляцией российских банков, имеют исчезающе малое отношение к реальности. А образ некоего немецкого владельца энергетической компании, везущего в Москву огромные клетчатые баулы с наличностью, пусть служит деятелям из Белого дома вечным напоминанием об их дипломатических «талантах».