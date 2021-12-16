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Российский форвард Панарин досрочно завершил матч НХЛ с «Аризоной» из-за травмы

Спорт
Российский форвард Панарин досрочно завершил матч НХЛ с «Аризоной» из-за травмы
nhl.com

Глендейл, 16 декабря. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог доиграть встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Аризоны Койотс».

Хоккеисты «Рейнджерс» минувшей ночью одержали волевую победу над «Аризоной» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Хила Ривер-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду лишь семь минут. Нападающий получил травму и покинул лед в начале второго периода. Главный тренер клуба из Нью-Йорка Жерар Галлан после матча сообщил, что 30-летний хоккеист получил незначительное повреждение нижней части тела. Через несколько дней он должен вернуться в строй.

В другом матче игрового дня соотечественник Панарина Александр Овечкин набрал два очка и повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве. Трехкратный чемпион мира отметился результативными действиями во встрече между «Вашингтоном» и «Чикаго».

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