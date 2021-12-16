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Ученые Университета Британской Колумбии создали гибкий аккумулятор, который можно мыть

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 10:21
Наука
Ученые Университета Британской Колумбии создали гибкий аккумулятор, который можно мыть
youtube.com

Оттава, 16 декабря. Уникальный гибкий аккумулятор, который обладает защитой от жидкости, разработали специалисты из Университета Британской Колумбии.

Изобретение основано на замене твердых элементов в оболочке аккумуляторов на эластичные и запаивании их в гибкий полимер. Об этом говорится на официальном сайте образовательного учреждения.

Получившаяся батарея состоит из ультратонких слоев полимеров. При этом конструкция может принимать любую форму, а также защищать аккумулятор от контакта с жидкостями.

Гибкость и водонепроницаемость батареи удалось подтвердить с помощью тестов в стиральной машине. Исследователи провели 39 циклов стирки и заметили, что прототип батареи остался целым. Кроме того, подобный аккумулятор имеет более безопасный химический состав, чем литий-ионные батареи. В связи с этим аккумулятор можно использовать близко к телу, например, на «умной» одежде.

Российские ученые из Национальной технологической инициативы при МГУ ранее придумали программный комплекс, способный предотвратить ЧП на производстве. Технология позволит осуществлять предиктивную аналитику технических систем.

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