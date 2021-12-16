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Польский премьер Моравецкий сообщил об обсуждении новых санкций против Белоруссии

Политика
Польский премьер Моравецкий сообщил об обсуждении новых санкций против Белоруссии
wikipedia.org  /  Marek Mytnik / CC BY-SA 3.0

Варшава, 16 декабря. Польша и партнеры по ЕС обсуждают новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В ходе брифинга по итогам саммита «Восточного партнерства» Моравецкий сообщил, что новый пакет ограничений рассматривается на случай эскалации ситуации на восточном фланге ЕС и НАТО.

«Обсуждаются санкции, которые будут болезненными. Мы интенсивно разговариваем с нашими партнерами, чтобы подготавливать новые пакеты санкций», — пояснил польский премьер.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народ Белоруссии не должен в очередной раз оказаться в центре излома или какой-нибудь «войнушки». По его словам, сейчас идет противостояние между геополитическими игроками, а распространение коронавируса только усугубило ситуацию.

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