Польский премьер Моравецкий сообщил об обсуждении новых санкций против Белоруссии

Варшава, 16 декабря. Польша и партнеры по ЕС обсуждают новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В ходе брифинга по итогам саммита «Восточного партнерства» Моравецкий сообщил, что новый пакет ограничений рассматривается на случай эскалации ситуации на восточном фланге ЕС и НАТО.

«Обсуждаются санкции, которые будут болезненными. Мы интенсивно разговариваем с нашими партнерами, чтобы подготавливать новые пакеты санкций», — пояснил польский премьер.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народ Белоруссии не должен в очередной раз оказаться в центре излома или какой-нибудь «войнушки». По его словам, сейчас идет противостояние между геополитическими игроками, а распространение коронавируса только усугубило ситуацию.