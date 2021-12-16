Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 10:55
10:54
Общество
Мэр Симферополя сравнил развитие города в украинский и российский периоды
10:54
Происшествия
ФАН публикует видео последствий столкновения самолета с машиной в Шереметьево
10:53
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период»
10:52
Происшествия
Один человек погиб при столкновении легковушки со снегоуборочным трактором на Алтае
10:47
Армия
NetEasе: Россия преподала жесткий урок НАТО с помощью атомных подлодок «Борей»
10:46
Политика
Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны
10:45
Общество
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
10:42
Происшествия
Самолет зацепил крылом поливочную машину в аэропорту Шереметьево
10:38
Спорт
Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
10:37
Политика
Евросоюз намерен обсудить ситуацию вокруг Украины на саммите 16 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Каждый четвертый житель России желает сменить профессию в 2022 году

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 10:15
Общество
Каждый четвертый житель России желает сменить профессию в 2022 году
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Более 50% граждан России, занимающихся делопроизводством, планируют освоить новую профессию в 2022 году. На это указали результаты исследования, проведенного специалистами проекта Setters Education. Участие в нем приняли 1047 человек.

Освоить новую специальность планирует каждый четвертый участник опроса. Значительное число опрошенных, выразивших желание сменить профессию, в настоящее время работают делопроизводителями. Они планируют заняться проектным менеджментом или маркетингом в новом году, передает ТАСС.

Авторы исследования отметили, что около половины всех участников опроса желают получить повышение по своей специальности. Чаще всего такое желание изъявляют маркетологи и PR-специалисты (58%), продакт-менеджеры (56%), а также программисты (53%).

Россияне также рассказали о своих любимых новогодних фильмах. Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), первое место в рейтинге заняла лента «Ирония судьбы, или с Легким паром!».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Каждый четвертый житель России желает сменить профессию в 2022 году
работа профессия новый год исследование
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать