Каждый четвертый житель России желает сменить профессию в 2022 году

Москва, 16 декабря. Более 50% граждан России, занимающихся делопроизводством, планируют освоить новую профессию в 2022 году. На это указали результаты исследования, проведенного специалистами проекта Setters Education. Участие в нем приняли 1047 человек.

Освоить новую специальность планирует каждый четвертый участник опроса. Значительное число опрошенных, выразивших желание сменить профессию, в настоящее время работают делопроизводителями. Они планируют заняться проектным менеджментом или маркетингом в новом году, передает ТАСС.

Авторы исследования отметили, что около половины всех участников опроса желают получить повышение по своей специальности. Чаще всего такое желание изъявляют маркетологи и PR-специалисты (58%), продакт-менеджеры (56%), а также программисты (53%).

Россияне также рассказали о своих любимых новогодних фильмах. Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), первое место в рейтинге заняла лента «Ирония судьбы, или с Легким паром!».