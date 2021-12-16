Беременная жена фигуриста Александра Энберта находится в реанимации

Москва, 16 декабря. Супруга фигуриста Александра Энберта Алеся попала в COVID-госпиталь. Беременная девушка находится в реанимации.

Жена серебряного призера Олимпийских игр 2018 года пропала из социальных сетей. Поклонники модели, которая ожидает малыша, встревожились из-за резкого исчезновения девушки. Вскоре она вышла на связь с интернет-пользователями и сообщила, что находится в больнице.

«Друзья, я понимаю, что так надолго пропала. Но я лежу в реанимации COVID-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать. Лежать в красной зоне очень тяжело, но врачи говорят, что кризис мы пережили. А значит, дальше будет только лучше», — написала супруга фигуриста в Stories на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @alesya.di

По словам девушки, с малышом все в порядке. Она пообещала раскрыть подробности, когда самочувствие улучшится.

Энберт и его супруга совсем скоро станут родителями. У пары родится девочка. Это будет первый ребенок как для фигуриста, так и для модели.