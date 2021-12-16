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Зеленский счел незначительной роль Украины в реализации «нормандского формата»

Политика
Зеленский счел незначительной роль Украины в реализации «нормандского формата»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 16 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что роль Киева в урегулировании ситуации на юго-востоке страны является незначительной.

По его словам, «нормандский формат» работал бы эффективнее, если бы все зависело только от Украины. Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что США станут играть в процессе урегулирования главную, а не эпизодическую роль.

«Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами», — сказал он во время общения с прессой в Брюсселе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею Зеленского о проведении референдума в Донбассе, передает «Радио Sputnik». Это внутреннее дело Украины, отметил он.

Сам Зеленский недавно заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу. Также украинский лидер заявил о необходимости контактов Киева и Москвы для урегулирования в регионе.

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Все новости / Политика / Зеленский счел незначительной роль Украины в реализации «нормандского формата»
украина сша зеленский
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