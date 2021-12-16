Газета The Guardian: «Газпром» стремится продавать топливо в ЕС по максимальным ценам

Москва, 16 декабря. «Газпром» стремится продавать голубое топливо на европейском рынке по максимальным ценам, пишет газета The Guardian со ссылкой на консалтинговую компанию Rystad Energy.

Если российский холдинг увеличит объемы поставок сырья на 20%, это приведет к обрушению цен, считают эксперты. Вместо этого «Газпром» нашел баланс, позволяющий продавать максимальные объемы топлива таким образом, чтобы не повышать объемы до точки, способной снизить рыночные цены, заявил глава газового направления в Rystad Energy Торрес Диас.

Кроме того, авторы статьи утверждают, что на фоне роста спроса на газ и всплеска цен на энергорынках Россия якобы агрессивно повела себя по отношению к Украине и Молдавии. «Агрессию» в адрес Кишинева иностранные журналисты объяснили тем, что «Газпром» потребовал платить за сырье вдвое больше стоимости, установленной старым контрактом.

Еврокомиссия ранее предложила отказаться от продления долгосрочных соглашений на поставки голубого топлива в Европу после 2049 года. Причина — переход Евросоюза на зеленую энергетику.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал подобные планы самонадеянными и неосмотрительными. Сейчас Европа не может отказаться даже от российского угля, цитирует его INFOX.