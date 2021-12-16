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Садальский отругал рассказывающих об интимной жизни в молодости артисток

Шоу-бизнес
Садальский отругал рассказывающих об интимной жизни в молодости артисток
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 16 декабря. Актер Станислав Садальский обрушился с критикой на артисток, которые откровенно рассказывают о своих похождениях в бурной молодости. Он высказался на эту тему на своей странице в Instagram.

Артист считает, что нужно общаться с молодыми, а не со «старухами», которые ходят на различные телешоу и рассказывают о своих прошлых романах. Он убежден, что юные девушки, в отличие от его ровесников, «заряжают и продлевают жизнь».

«А старухи, что старухи? Сидят и рассказывают сказки на ТВ, как они давали в юном возрасте. Дуры, детей бы постеснялись», — отругал Садальский артисток, которые не стесняются откровенничать об интимной жизни.

Ранее артистка Елена Проклова впервые подтвердила свой роман с актером и режиссером Олегом Табаковым, с которым встречалась в молодости. Весной она рассказывала о домогательствах со стороны некоего известного артиста. Поклонники предположили, что речь шла о звезде фильма «Гори, гори, моя звезда». Тогда кинодива не называла имя «ухажера». И только спустя несколько месяцев рассказала подробности романа. Проклова, поделившись откровением, уточнила, что благодарна режиссеру.

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Все новости / Шоу-бизнес / Садальский отругал рассказывающих об интимной жизни в молодости артисток
актер звезды садальский
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