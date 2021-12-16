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Политтехнолог Баширов заявил, что только силы извне могут устроить госпереворот на Украине

Политика
Политтехнолог Баширов заявил, что только силы извне могут устроить госпереворот на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 декабря. Только внешние силы могут организовать государственный переворот на Украине. Такое мнение выразил политтехнолог Марат Баширов.

Эксперт оценил вероятность госпереворота на Украине силами олигархов. По мнению Баширова, они не смогут организовать это, как и свергнуть президента Владимира Зеленского. Смена власти в стране силовыми методами может быть санкционирована только извне, подчеркнул политтехнолог в интервью изданию «Украина.ру».

Баширов уверен, что все спекуляции на эту тему направлены на отвлечение внимания от реальных проблем. Никакого свержения Зеленского с поста президента не состоится, поскольку никто из олигархов не станет заниматься организацией госпереворота, констатировал эксперт. Политтехнолог также прокомментировал деятельность главы государства.

«Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», — сказал Баширов.

Политтехнолог Баширов заявил, что только силы извне могут устроить госпереворот на Украине
Новостное агентство «Харьков» /

Такой фразой эксперт разрушил все мифы о противостоянии олигархам на Украине.

Владимир Зеленский ранее выразил уверенность в том, что силы, которые готовят госпереворот в стране, все еще опасны для действующей власти. Президент полагает, что украинцы не поддерживают эти планы, а правоохранители следят за ситуацией.

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украина госпереворот баширов
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