«Матрица: Воскрешение» заработала более 37 млн рублей в России еще до премьеры

Москва, 16 декабря. Блокбастер «Матрица: Воскрешение» вышел в российских кинотеатрах 16 декабря, однако показал хороший старт еще до театрального релиза. Так, предпродажи билетов в стране перешагнули отметку в 37 млн рублей.

«Матрица: Воскрешение» — долгожданное продолжение культовой трилогии. Режиссером четвертого фильма выступила Лана Вачовски без своей сестры Лилли, соавтора предыдущих картин. Фильм вызвал ажиотаж среди российских зрителей: предварительные продажи билетов позволили блокбастеру заработать более 37 млн рублей. Об этом сообщает Единая федеральная автоматизированная информационная система данных о кинопрокате в России (ЕАИС).

Одновременно с картиной «Матрица: Воскрешение» в кинотеатрах стартовала комедия «Елки-8». Сергей Светлаков и Иван Ургант вернулись к своим ролям в продолжении новогодней франшизы, съемки которой прошли во многих уголках России, передает «Вечерняя Москва».

Исполнитель главной роли в продолжении «Матрицы» Киану Ривз дал масштабное интервью в преддверии премьеры. Актер рассказал о главном мотиве картины и привел сравнение с буддизмом.