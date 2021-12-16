Выборов не будет: почему Салах Бади призвал к перевороту в Ливии

Триполи, 16 декабря. Террорист Салах Бади, лидер бандформирования «Ас-Сумуд», отверг избирательный процесс в стране и заявил, что закроет все госучреждения. Об этом он заявил минувшей ночью во время экстренной встречи лидеров вооруженных группировок в ливийской столице.

Что не устраивает Салаха Бади:

Визит в Мисурату специального представителя генсека ООН Стефани Уильямс, которая рассчитывает, что ей продолжат платить за поддержку. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, выдвинувший кандидатуру на президентских выборах и «предавший родину». Законы и непосредственно плебисцит, которые подстроены под определенных лиц. Присутствие в Мисурате итальянцев.

В ночь на 16 декабря боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ). По данным источников, группировки западного региона приведены в состояние боевой готовности. К окраинам столицы стягивают военную технику.

Штурм здания кабмина произошел за восемь дней до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.