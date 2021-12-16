Законопроект о пятилетнем сроке полномочий для мэров внесли в Госдуму

Москва, 16 декабря. В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает единый пятилетний срок полномочий для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления.

Одним из авторов документа стал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в РФ. Он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении отсрочки платежей по займам для россиян, пострадавших от ЧС. Авторами инициативы стали депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко.