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Законопроект о пятилетнем сроке полномочий для мэров внесли в Госдуму

Политика
Законопроект о пятилетнем сроке полномочий для мэров внесли в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает единый пятилетний срок полномочий для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления.

Одним из авторов документа стал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в РФ. Он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении отсрочки платежей по займам для россиян, пострадавших от ЧС. Авторами инициативы стали депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко.

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россия госдума законопроект
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