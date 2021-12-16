Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 14:01
14:00
Общество
Голикова заявила, что Россия не сможет избежать распространения штамма «Омикрон»
14:00
Видео
Костромчане раскритиковали скульптуру снегурочки в центре города
14:00
Происшествия
Ждем очередей в травмпунктах: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
14:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 2
13:51
Политика
Песков призвал не забывать о праве президента России смещать губернаторов с должностей
13:49
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 25 человек в России
13:44
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией
13:39
Спорт
Двукратный чемпион мира Кузнецов не сыграет за сборную России по хоккею на ОИ-2022
13:38
Происшествия
Meta Platforms оштрафовали на 13 млн рублей за неудаление запрещенного контента
13:37
Политика
Песков назвал ошибочной информацию о «присутствии» российских войск в Донбассе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Принц Филипп был против брака Гарри и Меган

Общество
Принц Филипп был против брака Гарри и Меган
Prt Scr youtube.com  /  SM Celebrity

Покойный ныне принц Филипп всегда являлся одним из самых ярых приверженцев идеалов семьи и монархии. Именно он выказывал подозрения из-за романа любимого внука и был уверен, что с этим определенно возникнут проблемы, пишет Marie Clarie.

Однажды Филипп даже сравнил Меган Маркл с другой девушкой, внешне на нее похожей.

Стоит отметить, что Филипп был предан королеве и почти всю свою жизнь посвятил служению государству. По мнению журналистов The Washington Post, именно приверженность Его Высочества институту брака и уважению к престолу, позволила его августейшей супруге достичь такого успеха в правлении.

Будущие супруги познакомились в раннем возрасте. Елизавете было 13, а принцу Филиппу уже исполнилось 18.

Ранее дальние родственники часто проводили время вместе, и через какое-то время у них случился роман.

Принц Филипп принял возложенную на него функцию поддержки монархии со всей ответственностью. Неудивительно, что впоследствии он был так озадачен решением принца Гарри и герцогини Меган прекратить рабочие отношения с Виндзорами и отречься от короны.

С кем сравнил Меган Маркл принц Филипп
wikimedia.org / Mark Jones / CC BY 2.0

Несмотря на то, что патриарх королевской семьи по слухам отказался от участия в переговорах о «Мегзите», он жестко высказался об интервью Сассекских Опре Уинфри и назвал его безумием.

Будучи очень галантным на публике, герцог Эдинбургский всегда высказывал личное мнение по поводу любого человека. Его уважали за проницательность. Как сообщали инсайдеры, однажды он сравнил Меган Маркл с Уоллис Симпсон — разведенной американкой, чьи отношения с одним из членом королевской семьи в свое время расстроили Виндзоров. Миссис Симпсон стала супругой Эдуарда VIII. Из-за нее он отказался от трона. Корона перешла от него сначала младшему брату Георгу VI, а после его смерти досталась племяннице Эдуарда Елизавете.

Напомним, после отречения Эдуарду было запрещено жить в Соединенном королевстве и даже приезжать туда. Остаток своих дней он как изгнанник провел во Франции. Сегодня жизнь Меган и Гарри сравнивают с его подходом.

«Филиппу, все существование которого было основано на преданности и долге, казалось, что его внук отрекся от королевской жизни ради женитьбы на разведенной американке, как Эдуард VIII отказался от короны, чтобы жениться на Уоллис Симпсон в 1936 году», — написала в своей книге «Раскрывая принца Филиппа» королевский эксперт Ингрид Сьюард.

С кем сравнил Меган Маркл принц Филипп
wikipedia.org / Carfax2

«С актрисами встречаются, но никто не женится на них», — однажды сказал об отношениях Гарри и Меган. Согласно The Sun, герцог Эдинбургский.

Ранее сообщалось, что завещание принца Филиппа останется засекреченным на 90 лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Принц Филипп был против брака Гарри и Меган
принц филипп меган маркл британская королевская семья
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать