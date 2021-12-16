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Глава финского кабмина Марин опровергла обсуждение «СП-2» на саммите Евросоюза

Политика
Глава финского кабмина Марин опровергла обсуждение «СП-2» на саммите Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Хельсинки, 16 декабря. Участники саммита Евросоюза «Восточное партнерство» не стали обсуждать газопровод «Северный поток — 2», сообщила глава финского правительства Санна Марин.

По словам премьер-министра Финляндии, также в ходе саммита не поднималась тема конкретных санкций против России.

«Мы не обсуждали "Северный поток — 2". Мы не обсуждали конкретные санкции», — пояснила Марин.

Глава кабинета министров отметила, что в ходе встречи Россия обсуждалась с точки зрения конфликтов в регионе стран-участниц ЕС, а также «действия РФ на Украине». Финляндия считает необходимой поддержку стран-участниц Евросоюза, это способствует стабильности, безопасности и процветанию всей Европы, добавила она.

Ранее сообщалось, что участники саммита «Восточное партнерство» не включили упоминания об антироссийских санкциях в свою декларацию по итогам встречи. Главы европейских государств выразили поддержку Киеву, пообещав ответить Москве в случае «подрыва территориальной целостности Украины».

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Все новости / Политика / Глава финского кабмина Марин опровергла обсуждение «СП-2» на саммите Евросоюза
саммит восточное партнерство северный поток 2
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