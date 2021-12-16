Девочка травмировалась на детской площадке в Амурской области

Благовещенск, 16 декабря. Свободненская городская прокуратура следит за расследованием опасного инцидента с девочкой на детской площадке.

По данным пресс-службы прокуратуры Амурской области, на детской площадке многоквартирного дома №59 на улице Школьной города Свободного десятилетняя девочка травмировала грудную клетку, ударившись о металлическую конструкцию в форме сферы. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту причинения вреда здоровью малолетнему ребенку, сообщает AmurInfo.

Как считают в ведомстве, причиной травмы несовершеннолетней стало несвоевременное выявление повреждения металлического объекта работниками коммерческой организации, с которой был заключен договор на оказание услуг по мониторингу за состоянием конструкций на площадке.

Ранее ФАН публиковал мнение специалистов по детской безопасности о том, какие конструкции на детских площадках являются наиболее травмоопасными. К ним были отнесены качели в виде зверей или машин, которые располагаются на большой металлической пружине.