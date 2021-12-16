Рубль укрепился к доллару на старте торгов Мосбиржи

Москва, 16 декабря. Курс доллара снизился на открытии торговой сессии Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, следует из данных площадки.

Американская валюта потеряла 1 копейку и достигла отметки в 73,7 рубля за денежную единицу. Курс евро увеличился на 2,5 копейки и составил 83,1 рубля.

Банк России накануне повысил официальные курсы доллара и евро на 16 декабря. Доллар вырос на 38,12 копейки — до 73,8 рубля за денежную единицу, евро поднялся на 40,76 копейки — до 83,2 рубля, говорится на сайте регулятора.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин ранее заявил, что россияне в последнее время стали покупать меньше долларов. Такая тенденция связана с волатильностью на мировом рынке.