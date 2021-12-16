Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел успешные испытания «Циркона» в Белом море

Москва, 16 декабря. Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота ВМФ РФ провел очередной этап испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Тестовый запуск боеприпаса осуществлялся из акватории Белого моря по мишени, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области. Испытания показали, что полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Снаряд поразил цель и запуск был признан специалистами успешным.

Ранее стало известно, что «Цирконами» планируют оснастить атомную подводную лодку проекта 949А «Челябинск». Капитальный ремонт и модернизация субмарины пройдут на заводе «Звезда». Работы позволят существенно увеличить ее ударный потенциал и сроки службы.