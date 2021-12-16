Volkswagen Polo возглавил список самых надежных авто с пробегом за 500 тыс. рублей

Москва, 16 декабря. Модель Volkswagen Polo является наиболее привлекательным вариантом с точки зрения цены и качества. На рынке подержанных автомобилей его можно приобрести по цене около 500 тысяч рублей.

Еще одним бюджетным, но надежным вариантом является Skoda Octavia второго поколения. Однако найти хороший вариант чешского лифтбека с пробегом по цене до полумиллиона рублей будет достаточно сложно, отметил автоэксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев.

Лучше всего искать варианты с пробегом до 200–250 тысяч километров. В этой категории большой риск нарваться на гидроавтоматы, исчерпавшие свой ресурс. Среди подержанных моделей с пробегом до 150 тысяч километров чаще попадаются доживающие свой век роботы DSG или «неубиваемые» механические коробки передач.

Отдельное внимание следует обратить на двигатель. В паре с ручной коробкой лучше выбирать 8-клапанный атмосферный агрегат на 1,6 литра производительностью 102 «лошадей». Такой вариант считается самым надежным.

Ранее специалист по подбору б/у машин Павел Будяков призвал покупателей бдительно выбирать автомобили. Эксперт предупредил, что на сайтах объявлений продавцы часто указывают недостоверную информацию о пробеге машин.