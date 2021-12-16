InfoBrics: страны НАТО создают опасную для Украины иллюзию защиты

Вашингтон, 16 декабря. Руководство НАТО проводит опасную игру, вооружая Украину и создавая перед ней иллюзию защищенности. Такое мнение в статье для InfoBrics выразил бразильский аналитик Лукас Лейрос.

Агрессивное инвестирование западных стран в Украину является причиной ненужной эскалации конфликта и усиления нестабильной ситуации в стране. Лейрос акцентирует внимание на снабжение Киева средствами летального оружия и на отправке «военных инструкторов» Альянса, передает «ПолитРоссия».

«Вполне возможно, что существуют некие планы по созданию украинских объединенных сил, включающих официальную армию и частных "агентов", а НАТО поощряет организацию такого типа, направляя своих консультантов», — предположил аналитик.

Направляя своих агентов и вооружая Украину, Запад намеренно создает иллюзию того, что в случае реального военного конфликта страны НАТО ринутся на помощь Киеву. Однако единственную цель, которую преследуют США и их союзники — дестабилизировать Россию.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что государства-участники НАТО продолжают направлять военную помощь Киеву. По ее словам, Украина с 2014 года получила порядка 2,5 млрд долларов, а на следующий год Соединенные Штаты запланировали поставить вооружение на 300 млн долларов.