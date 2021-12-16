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Вдовец Жанны Фриске признался, что планирует переезд в другую страну
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Вдовец Жанны Фриске признался, что планирует переезд в другую страну

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 08:56
Шоу-бизнес
Вдовец Жанны Фриске признался, что планирует переезд в другую страну
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 16 декабря. Телеведущий Дмитрий Шепелев задумался о переезде из России. Мысли об эмиграции посещали звезду телевидения с самого детства.

Вдовец певицы Жанны Фриске рассказал, что идея переехать манила его давно. В школе он задумывался об этом, когда одноклассники ездили работать на лето в США или Великобританию. Затем в его жизни произошел период, когда Шепелев переехал из родной Белоруссии в Украину, а оттуда в Россию.

«По сей день, каждый раз оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни. Я не рассказывал об этом раньше, несколько лет назад я всерьез начинал подготовку ко вступительным экзаменам в Колумбийский университет в расчете уехать», — написал телеведущий на своей странице в Instagram.

Всякий раз рассуждения о переезде Шепелева заканчивались одинаково. Ведущий прекрасно понимает, что его профессия связана с языком, и в другой стране он будет не востребован, если аудитория не будет русскоязычная. Он честно заявил, что завидует тем, кто может с легкостью переехать, например, на Гавайи и работать дистанционно.

«Поэтому решение и цель всегда была только одна: работать там, где востребован и иметь возможность отдыхать и путешествовать где пожелаешь. Казалось бы все стройно, но каждый год, когда моя обувь утопает в зимней черной жиже, я очень тоскую по чистому асфальту европейских городов и вновь придаюсь мыслям о местах, где нас нет», — добавил телеведущий.

Интересно, что Шепелев уже не первый раз задумывается о переезде из России. Он признался, что хотел бы перебраться в Италию, Великобританию или Калифорнию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдовец Жанны Фриске признался, что планирует переезд в другую страну
эмиграция шепелев переезд
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