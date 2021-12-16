Актриса Яковлева призналась, что ее поразил внешний вид певца Киркорова без перьев и страз

Москва, 16 декабря. Народная артистка России Елена Яковлева рассказала о подробностях работы с королем эстрады Филиппом Киркоровым на съемках фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». По словам актрисы, ей довелось лицезреть эпатажного певца чуть ли не в «костюме Адама».

Звезда советской драмы «Интердевочка» в интервью изданию «7Дней» приоткрыла некоторые детали создания отечественного фэнтези. Яковлева объяснила, что на съемочной площадке пересеклась с Киркоровым, который исполнил роль Жар-птицы в продолжении популярной киносказки.

Как рассказала актриса, исполнитель хита «Я за тебя умру» сменил привычные для публики стразы и перья на облегающий комбинезон. Столь неожиданная перемена сценического образа удивила присутствующих на съемках.

«Он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было…», — поделилась актриса.

Prt Scr youtube.com / Филипп Киркоров

Яковлева добавила, что увидеть Киркорова в образе сказочной птицы можно будет только на экране золотые перья создавались с помощью компьютерной графики. Поэтому поп-король и предстал перед киноделами в непривычно лаконичном и скромном виде.

О своем участии в российском картине Киркоров сообщил еще осенью. Певец признался, что очень рад исполнить роль Жар-птицы. Певец также выразил надежду, что аутентичная история на основе русских народных сказок понравится зрителям больше, чем «надоевшие супергерои» Голливуда.