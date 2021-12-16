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«Авито Авто»: спрос на подержанные праворульные машины вырос среди россиян

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 08:52
Общество
«Авито Авто»: спрос на подержанные праворульные машины вырос среди россиян
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Популярность праворульных подержанных автомобилей стремительно растет среди россиян. Наибольший интерес к таким моделям проявляют жители Дальнего Востока и Сибири, следует из статистики сервиса «Авито Авто».

За текущий год спрос на праворульные машины увеличился на 39%. При этом самым популярным автомобилем является Toyota Corolla. Цены на эту модель начинаются от 170 тысяч рублей. За ней расположился минивэн Toyota Alphard. На него придется потратить порядка 500 тысяч рублей. На третьем месте Toyota Mark II, приобрести которую можно за 270 тысяч рублей.

Лидерами по покупкам праворульных машин стали Хабаровский край и Амурская область. Доля таких автомобилей на вторичном рынке этих регионов составляет более 70%. Не отстает от них и Краснодарский край, где продажи подобных моделей возросли на десять процентов.

«Банкавто» ранее провел исследование о росте цен на новые машин. Согласно результатам, больше всего за 2021 год подорожала отечественная Lada Largus.

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праворульные машины рост спроса вторичный авторынок
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