Красноярцу грозит два года тюрьмы за кражу шоколадок на 7,6 тыс. рублей

Красноярск, 16 декабря. Рецидивист из Ачинска за два захода украл из магазина шоколада одной марки на 7600 рублей. Злоумышленник был пойман полицией, сообщили в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

После проведенной проверки правоохранители установили, что преступником является 43-летний ранее судимый местный житель. За два похода в магазин сладкоежка украл шоколада более чем на 7600 рублей. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы.

«В прошлом месяце в дежурную часть полиции поступило сообщение от директора одной из крупных торговых сетей города о том, что неустановленное лицо похитило шоколадки на сумму свыше 2600 рублей. На изъятых кадрах видеонаблюдения супермаркета видно, как мужчина похищает сладости с полок и складывает их к себе в рюкзак», — следует из сообщения МВД.

При этом частое употребление шоколада может нанести вред здоровью. По словам диетологов, этот продукт в неограниченных количествах может нанести вред для здоровья.