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Красноярцу грозит два года тюрьмы за кражу шоколадок на 7,6 тыс. рублей

Происшествия
Красноярцу грозит два года тюрьмы за кражу шоколадок на 7,6 тыс. рублей
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Красноярск, 16 декабря. Рецидивист из Ачинска за два захода украл из магазина шоколада одной марки на 7600 рублей. Злоумышленник был пойман полицией, сообщили в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

После проведенной проверки правоохранители установили, что преступником является 43-летний ранее судимый местный житель. За два похода в магазин сладкоежка украл шоколада более чем на 7600 рублей. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы.

«В прошлом месяце в дежурную часть полиции поступило сообщение от директора одной из крупных торговых сетей города о том, что неустановленное лицо похитило шоколадки на сумму свыше 2600 рублей. На изъятых кадрах видеонаблюдения супермаркета видно, как мужчина похищает сладости с полок и складывает их к себе в рюкзак», — следует из сообщения МВД.

При этом частое употребление шоколада может нанести вред здоровью. По словам диетологов, этот продукт в неограниченных количествах может нанести вред для здоровья.

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Все новости / Происшествия / Красноярцу грозит два года тюрьмы за кражу шоколадок на 7,6 тыс. рублей
кража красноярский край мвд россии ачинск
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