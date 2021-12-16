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Похолодание до минус 20 накроет Москву в начале следующей недели

Общество
Похолодание до минус 20 накроет Москву в начале следующей недели
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 16 декабря. Москвичей ожидает аномальное похолодание с 20 декабря. Столицу накроет сильный циклон, что приведет к падению температуры до 17-21 градуса ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание начнется уже в ночь с воскресенья на понедельник. В первый день недели температура опустится до 6-11 градусов ниже нуля. Похожая погода ожидается и днем 20 декабря.

«Во вторник похолодание только усилится, погода станет "по-настоящему холодной". Температура будет уже минус 16-21 градус ночью, а днем — минус 12-17 градусов. Предварительные расчеты говорят, что и в среду повышения температуры ожидать не стоит», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Сильные морозы придут в ближайшие дни и в Иркутскую область. Там, по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до минус 56 градусов.

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гидрометцентр вильфанд похолодание
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