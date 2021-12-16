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Россия сократила объем вложений в американские госбумаги на 198 миллионов долларов

Экономика
Россия сократила объем вложений в американские госбумаги на 198 миллионов долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 декабря. Россия с осени этого года продолжает снижение вложений в американские государственные ценные бумаги. Такие данные приводятся Министерством финансов США.

Так, на данный момент зафиксировано, что стоимость проданных российской стороной облигаций составила 198 миллионов долларов. При этом портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов. На краткосрочные облигации приходится большая часть ценных бумаг — 3,17 миллиарда долларов

Такая тенденция наблюдается уже давно. Например, еще в августе Москва владела американскими гособлигациями на сумму 4,004 миллиарда долларов. Больше всего вложений в американские бумаги делают Япония и Китай.

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сша вложения госбумаги
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