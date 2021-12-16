Москва, 16 декабря. Украина пошла на подлость по отношению к Германии после требования последней выполнять Минские соглашения. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда давала украинским властям жесткий ответ. Она предупреждала, что Берлин не будет помогать Киеву в случае вооруженного конфликта в Донбассе. Поэтому Украине необходимо выполнять условия Минских соглашений.

«Идет своя политическая игра. И мне кажется, что Украина — давайте объективно скажем — играет не слабо. Она знает, за какие места можно схватить немцев, совесть, мораль, чтобы получить себе выгоду в этом вопросе. Неслучайно же новое немецкое правительство написало об этом в программе», — отметил Рар.

Украина воспринимает позицию Германии как предательство. Ее представители жалуются и ябедничают на ФРГ США.

Александр Рар ранее заявил, что новые немецкие власти могут поставить под угрозу отношения Германии и России. Одной из основных причин этого процесса может стать ориентация Берлина на интересы других европейских государств.