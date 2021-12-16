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День Иоанна Молчальника: ссора в семье 16 декабря может повлечь несчастья на целый год

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 08:24
Общество
День Иоанна Молчальника: ссора в семье 16 декабря может повлечь несчастья на целый год
Global Look Press  /  M. Baumann/blickwinkel

Москва, 16 декабря. Православные верующие 16 декабря вспоминают святого Иоанна Молчальника. Традиционно христиане придерживаются ряда правил и запретов, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

Иоанн Молчальник в годы жизни получил крупное наследство от богатых родителей. Однако он не стал расточительно его тратить, а пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь. В монастырской лавре от провел 66 лет, где исцелял людей силой молитвы. Его ценят за покорность и молчание, почитая верующего таким же спокойствием.

Почему молчание 16 декабря — золото?

В этот день церковь рекомендует взвешивать слова и думать перед тем, как что-то сказать. Лучше промолчать в конфликтной ситуации, ведь именно спокойствие способно избавить от невзгод.

Согласно преданиям, нужно молиться у иконы Ивана Молчальника и просить его о здоровье своем и близких людей. Христиане никогда не молились вслух — произносить слова нужно «про себя», чтобы быть ближе к богу.

К чему в день Иоанна Молчальника могут привести ссоры?

Православная церковь не советует 16 декабря ссориться с членами семьи. В противном случае скандалы будут преследовать родственников целый год. Кроме того, нужно постараться провести день в тишине — не кричать, петь и даже не говорить.

Личную информацию в этот день лучше сохранить в тайне, чтобы избежать сплетен. Наконец, не стоит на Иоанна Молчальника давать обещаний. Скорее всего, они не будут выполнены.

Как в этот день предсказать погоду?

В этот день люди пытались определить, какая погода их ждет в ближайшем и далеком будущем. Так, если под окном будут чирикать птицы, то стоит ждать оттепели. Если ночью наблюдается звездопад, то скоро нагрянет стужа. Помочь в определении погоды могли и домашние животные. Например, если кошка жмется к батарее, то скоро будет мороз, а если она вылизывает лапки, то можно ждать тепла.

Однако многие россияне привыкли узнавать погоду привычным способом — с помощью синоптиков. Так, по словам метеорологов, россиян ожидает неоднозначная погода в течение зимы. Трескучие морозы будут сменяться дождями и оттепелями.

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Все новости / Общество / День Иоанна Молчальника: ссора в семье 16 декабря может повлечь несчастья на целый год
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