Автомобилист заживо сгорел в «Рено Логан» после ДТП в Красноярском крае

Красноярск, 16 декабря. Крупная авария с участием двух иномарок произошла около деревни Старцево в Красноярском крае. В момент столкновения «Рено Логан» с водителем внутри вспыхнул огнем, в результате чего автомобилист погиб. Такие данные привели в экстренных службах.

По предварительной информации, «Рено» следовал по маршруту в сторону Березовского района и выехал на встречную полосу движения. После этого водитель допустил столкновения с «Тойотой Аква», в результате чего машина загорелась.

Автомобилиста на «Рено» спасти не удалось. Водителем «Тойоты» оказалась 38-летняя женщина — она отделалась травмами. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами.

На днях под Красноярском грузовик попал в ДТП, вследствие чего в кабине водителя вспыхнул пожар. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не пострадал.