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Катар готов впустить привитых «Спутником V» россиян на ЧМ-2022

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 08:13
Спорт
Катар готов впустить привитых «Спутником V» россиян на ЧМ-2022
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 16 декабря. Катар намерен впустить на чемпионат мира по футболу россиян, которые прошли полный курс вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».

Министерство здравоохранения Катара внесло российскую вакцину в список условно одобренных для посещения в начале октября. Как указали в ведомстве, привитые «Спутником V» туристы прилетели в страну, чтобы посмотреть Арабский кубок ФИФА, который власти назвали репетицией мирового первенства, пишут «Известия».

По словам исполнительного директора по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатмы Аль-Наими, матчи проходят в строгом соответствии с правилам, введенными для противодействия распространению коронавируса. Чиновница рассчитывает, что чемпионат мира по футболу станет первым мегасобытием, которое пройдет в условиях пандемии.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу в Катаре. По информации СМИ, экс-спортсмен, согласившийся быть послом Катара на протяжении ближайших десяти лет, заработает порядка 150 миллионов фунтов стерлингов.

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вакцина катар чемпионат мира по футболу
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