Кокорин впервые вышел в стартовом составе «Фиорентины» и не отметился голевыми действиями

Флоренция, 16 декабря. «Фиорентина» с Александром Кокориным в составе победила клуб «Беневенто» в матче 1/8 финала Кубка Италии со счетом 2:1.

Российский форвард впервые сыграл в стартовом составе. Однако результативными действиями нападающий отметиться не смог и был заменен на 76-й минуте. Вместо него на поле появился лучший бомбардир команды Душан Влахович.

Кубковая встреча прошла на домашнем стадионе «Фиорентины» во Флоренции. В составе победителей голы забили Никола Миленкович и Риккардо Соттиль. У гостей отличился Габриэле Мончини. В 1/4 финала «фиалки» встретятся с «Наполи».

Недавно появилась информация, что итальянский клуб может расторгнуть контракт с Кокориным. Это случится в том случае, если «Фиорентина» не сможет отдать российского нападающего в аренду в ближайшее трансферное окно.