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Глава СПЧ Фадеев выступил против амнистии покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации

Общество
Глава СПЧ Фадеев выступил против амнистии покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Москва, 16 декабря. Люди, которые продают и покупают поддельные документы о вакцинации против коронавирусной инфекции, жульничают и обманывают. На это указал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Граждане, которые отказываются прививаться и приобретают поддельные QR-коды, или те, кто решают подзаработать на таких людях, не могут быть амнистированы. Фадеев полагает, что такие действия в условиях пандемии недопустимы, передают «Известия».

«Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал сертификаты. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — заявил глава СПЧ.

Житель Ялты ранее рассказал, как в интернете рекламируют услуги оформления фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Стоимость документа составляет 2,5 тысячи рублей. Юрист Андрей Морозов предупредил, что такая деятельность является уголовно преследуемой.

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спч амнистия сертификаты валерий фадеев коронавирус
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