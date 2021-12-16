Овечкин набрал два очка в матче с «Чикаго» и повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Чикаго, 16 декабря. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Чикаго» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе столичных два очка набрал российский капитан Александр Овечкин.

За хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт (34-я и 56-я минуты), Филипп Курашев (35), Маккензи Энтвистл (35), Калеб Джонс (62). В составе «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (22), Даниэль Спронг (40), Ларс Эллер (53), Конор Шири (60). Россиянин также отдал голевую передачу, набрав очки в шестой встрече кряду.

Российский форвард забросил 274-ю шайбу в большинстве за карьеру в НХЛ. Овечкин сравнялся по этому показателю с канадцем Дэйвом Андрейчуком, тем самым повторив рекорд лиги.

274 POWER PLAY GOALS ???? pic.twitter.com/wwbVxQTU25 — Washington Capitals (@Capitals) December 16, 2021

Результаты Александра Овечкина радуют не только российских фанатов и болельщиков «Вашингтона», но и наводят страх на его соперников. Показатели 36-летнего россиянина напугали лучшего снайпера НХЛ Леона Драйзайтля, который, в то же время, восхитился игрой форварда.